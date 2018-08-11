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Skandal çağrı! İsrailli Bakan öyle birşey istedi ki!

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, İsrail ve Gazze arasında son yaşanan çatışmalarından ardından İsrail’in Hamas’ın lider kadrosuna yönelik suikastlerine geri dönmesi gerektiğini söyledi

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:54
Skandal çağrı! İsrailli Bakan öyle birşey istedi ki!

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, “Denklem basit. Eğer bizim çocuklarımız korku içinde yaşıyorsa, Hamas liderleri de korku içinde yaşamalı. Bu terörist grubunun liderlerine yönelik suikast politikasına geri dönmeliyiz” dedi.

Gazze’den atılan roketlerin hedefi olan İsrail’in güney kasabalarının belediye başkanları ile bir araya gelen Regev “Onlar bana (o bölgedeki) çocukların İsrail’in geri kalanındaki çocukların aksine yaz kampları ve sosyal aktivitelerden yararlanamadıkları yönündeki akılalmaz gerçekliği aktardı. Çocukların yaz tatilleri bu şekilde olmamalı” diye konuştu.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 11.08.2018 17:48
Anahtar Kelimeler:
BakanİsrailMiri Regev
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