Skandal çağrı! İsrailli Bakan öyle birşey istedi ki!

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, “Denklem basit. Eğer bizim çocuklarımız korku içinde yaşıyorsa, Hamas liderleri de korku içinde yaşamalı. Bu terörist grubunun liderlerine yönelik suikast politikasına geri dönmeliyiz” dedi.

Gazze’den atılan roketlerin hedefi olan İsrail’in güney kasabalarının belediye başkanları ile bir araya gelen Regev “Onlar bana (o bölgedeki) çocukların İsrail’in geri kalanındaki çocukların aksine yaz kampları ve sosyal aktivitelerden yararlanamadıkları yönündeki akılalmaz gerçekliği aktardı. Çocukların yaz tatilleri bu şekilde olmamalı” diye konuştu.

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