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Skandal gizlenmiş... Vatikan batağa saplandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması, yıllardır devam eden tartışmayı yeniden su yüzüne çıkardı. Çirkefe bulanan Vatikan işin içinden çıkmakta zolanıyor

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:13
Skandal gizlenmiş... Vatikan batağa saplandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanması, Katolik dünyasının cinsel istismar vakalarını yeniden tartışmaya açtı.

Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince 'sistematik' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaşsa da suçlamalar sadece ABD ile sınırlı değil.

Vatikan Basın Ofisi Müdürü Greg Burke, işlenen suçlardan 'utanç ve üzüntü' duyduklarını açıklasa da Katolik dünyası Şili'den Avustralya'ya kadar on binlerce çocuk istismarı vakasıyla çalkalanıyor.

Papalık tacizleri  gizlemiş

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımladı.

Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlandı.

ABD Katolik Başpiskoposlar Konferansına bağlı John Jay College tarafından 2004'te yapılan araştırmaya göre, 1950-2002 arasında 4 binden fazla Katolik rahip, 10 bin 667 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2018 18:34
Anahtar Kelimeler:
VatikanCinsel IstismarABDPensilvanya
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