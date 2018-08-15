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Skandal! Yüzlerce Rahip binlerce çocuğu istismar etmiş

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binlerce çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı. Eyalet başsavcısı Katolik kilisesinin çocuk istismarını yıllarca örtbas ettiğini öne sürdü

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:06
Skandal! Yüzlerce Rahip binlerce çocuğu istismar etmiş

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 300'ün üzerinde Katolik rahip on yıllarca binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı. Eyaletteki Katolik kilisesinin "suçların üstünü örttüğü" ve bu nedenle birçok vakanın zaman aşımına uğradığı belirtildi.

Pensilyanva eyaletindeki Büyük Jüri'nin açıkladığı raporda, 70 yıla yakın bir süredir rahiplerin çocukları istismar ettiği açıklandı. Çok sayıda görgü tanığı ve kilise içi 500 milyon belgeye dayandırılan raporda, istismar edilen çocukların büyük bölümünün erkek çocuğu olduğu ve ergenlik çağına ulaşmamış olduğuna dikkat çekildi.

Çocuklara tecavüz ettiler

Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rahipler küçük kız ve erkek çocuklarına tecavüz etti ve onları korumakla yükümlü olan Tanrı'nın insanları sadece bir şey yapmamakla kalmadı aynı zamanda on yıllarca bu suçları ört bas etti" dedi.

Raporda, birçok çocuğa ilişkin belgenin kaybolması ve çocuklar ile yakınlarının korkudan sessiz kalması gibi gerekçelerle, cinsel istismar vakalarının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu Katolik rahiplerden ikisinin son on yıldır sistematik şekilde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve rahiplerden birinin de suçlamaları kabul ettiği bilgisi verildi.

Katolik rahiplerin, alkol ve pornografik içeriklerle istismarda bulundukları ve çocuklara tecavüz ettikleri de raporda yer verilenler arasında bulunuyor.

Raporda, kilisenin yıllarca "suçların üstünü örttüğünü" ve bu nedenle birçok istismar vakasının soruşturulamadığına dikkat çekildi.

DIŞ HABERLER

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