Slovenya başkentine ilk cami

Temeli 2013 yılında atılan ancak geçen süre zarfında inşaatında birtakım sorunlarla karşılaşılan caminin, gelecek yıl ramazan ayına kadar ibadete açılması öngörülüyor. Ljubljana Müftüsü Nedzad Grabus, yaptığı açıklamada, 14 Eylül 2013 tarihinde temelini attıkları cami ve İslam kültür merkezi inşaatının, 2015 yılına kadar birtakım sorunlarla karşılaştığını aktararak, "Daha sonra bu sorunların çözülmesiyle 2016 yılında hem merkezin hem de caminin inşasında büyük ilerleme kaydettik." diye konuştu. Cami inşasının tamamlanmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Grabus, gelecek yıl ramazan ayına kadar camiyi ibadete açmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Grabus, camiyi ortasına alacak İslam kültür merkezinin ise içinde eğitim ve spor alanları barındıracağını kaydetti. Grabus, Slovenya'da 40 bine yakın Müslüman yaşadığına dikkati çekerek, başkentte yapılacak cami ve İslam kültür merkezinin ülkedeki Müslüman toplumuna da önemli katkı sağlayacağını söyledi. Slovenya'nın tek Kur'an hafızı olan Bosnalı Spendi Fidani ise bir süre önce Boşnakçadan tercüme ettikleri ilk Slovence ilahiyi seslendirmenin mutluluğunu yaşıyor. AA