Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117235
ALTIN
162.153
DOLAR
3.7769
STERLİN
5.2726
EURO
4.6297

Slovenya Filistin'i tanımaya hazırlanıyor

Slovenya başta olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesinin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıması bekleniyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:53
37 Okunma
Slovenya Filistin'i tanımaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı bir dizi Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıması bekleniyor.

Slovenya'nın İsrail büyükelçisi Barbara Sušnik, ülkesinin yakında Filistin devletinin tanınması yönünde oy kullanacağını teyit etti.

Elçi, Filistin'in muhtemel tanınmasının İsrail'e düşmanlık olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek, "İsrail ile iyi ilişkiler kurmaya kararlıyız. Tel Aviv'deki elçiliğimiz 1994 yazında açıldı. Ne yazık ki, İsrail asla Slovenya'da bir elçilik açmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrailli gazeteci Barak Ravid, Slovenya'ya ek olarak, AB üyesi Lüksemburg, İrlanda ve Belçika'nın da aynı adımı atmayı düşündüğünü açıkladı. 31 Ocak'ta Slovenya Parlamentosu Dışişleri Komitesi'nin bu konu üzerine ilk oylamayı gerçekleştirmesi bekleniyor.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
AvrupaFilistinİsrailKudüsABDTrumpSlovenya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katalan liderin kaçışı sürüyor
Katalan liderin kaçışı sürüyor
Kazakistan eksi 50 dereceyi gördü
Kazakistan eksi 50 dereceyi gördü
Küresel ısınma alarm veriyor
Küresel ısınma alarm veriyor
Dünyanın serveti yüzde 1’in cebinde
Dünyanın serveti yüzde 1’in cebinde
Lavrov: ABD, Esad'a alternatif peşinde
Lavrov: ABD, Esad'a alternatif peşinde
Davos Zirvesi yarın başlıyor
Davos Zirvesi yarın başlıyor
Azerbaycan'dan harekata destek
Azerbaycan'dan harekata destek
Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü
Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü
İsrail 6 Türk'ü serbest bıraktı
İsrail 6 Türk'ü serbest bıraktı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim