Slovenya Filistin'i tanımaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı bir dizi Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıması bekleniyor.

Slovenya'nın İsrail büyükelçisi Barbara Sušnik, ülkesinin yakında Filistin devletinin tanınması yönünde oy kullanacağını teyit etti.

Elçi, Filistin'in muhtemel tanınmasının İsrail'e düşmanlık olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek, "İsrail ile iyi ilişkiler kurmaya kararlıyız. Tel Aviv'deki elçiliğimiz 1994 yazında açıldı. Ne yazık ki, İsrail asla Slovenya'da bir elçilik açmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrailli gazeteci Barak Ravid, Slovenya'ya ek olarak, AB üyesi Lüksemburg, İrlanda ve Belçika'nın da aynı adımı atmayı düşündüğünü açıkladı. 31 Ocak'ta Slovenya Parlamentosu Dışişleri Komitesi'nin bu konu üzerine ilk oylamayı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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