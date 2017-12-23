Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksey Lavrentyev, Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde sadece Suriyeli katılımcıların konuşma yapabileceğini belirtti.

Lavrentyev, "Henüz bu konu üzerinde çalışıyoruz. Muhtemelen garantör ülkeler ve elbette Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin gözlemci olarak katılabileceğini düşünüyoruz. Belki de uluslararası topluluğunun, orada temsil edilmeye layık diğer üyeleri de yer alabilecek" dedi.

Rus diplomat, "Ama yine altını çizerek söylüyorum ki, onlar kesinlikle sadece gözlemci olarak katılacak. Katılımlarıyla Suriye halkının bu krizden çıkış yolunu bulmasına destek verebilecek ama kesinlikle hiçbir şekilde etki yapmayacak. Sanırım (Suriyeliler dışında) hiçbir ülkeye söz hakkı verilmeyecek. Planlarımız bu yönde" diye kaydetti.

Ulusal Diyalog Kongresi'ne başkanlık yapması için Suriye eski Devlet Başkan Yardımcısı Faruk Şara'nın davet edildiği yönündeki haberleri değerlendiren Lavrentyev, "Tüm bunlar söylenti. Henüz hiçbir isim yok" dedi.

Ulusal Diyalog Kongresi'nde elde edilecek sonuçların uygulanması için zaman çerçevesinin öngörülmediğini kaydeden Lavrentyev, "En önemlisi, bu süreci başlatmak ve bu sürecin ilerlemesi. Önemli olan, bu fikrin uluslararası topluluk ve BM tarafından reddedilmemesi, aksine destek alması ve sonra gerçek ve somut çalışmalara dönüşmesi. Bu anlamda zaman parametreleri pek de önemli değil. Ama elbette herkes gerçek sonuçların en kısa zamanda elde edilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye veto etti

Kongre'nin hazırlanan ön listesinde çok sayıda "Kürt katılımcı" olduğunu belirten Lavrentyev, "Kürtlerin maksimum düzeyde temsil edilmesi, bir yandan da Türkiye tarafından itirazların olmaması için çaba gösterdik" dedi.

Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da sona eren Suriye konulu 8'inci toplantısında, PYD/PKK'nın ya da uzantılarının Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını kabul etmediğini bildirmişti.