Soçi'de Suriye zirvesi başladı

Yaklaşık bin 500 Suriyeli delegenin katıldığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi dün başladı.

Şam Ticaret Odası Başkanı Gassam el-Kalla'nın açılış konuşmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını okudu.

Putin, Türkiye ve İran'a Astana sürecindeki garantörlüklerinden dolayı teşekkür ederek, sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ilerleyeceği mesajını iletti.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, 10 kişiden oluşan başkanlık heyetini kürsüye davet ettikten sonra, toplantının kapalı oturumlarla Suriye'deki mevcut durum ve çıkış yolları gündemiyle süreceğini duyurdu. Lavrentiyev, son oturumda sonuç bildirisinin açıklanacağını söyledi.

Bu arada, Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmak üzere Soçi'ye Ankara üzerinden gelen muhalifler, taleplerinin karşılanmaması üzerine dönüş hazırlıklarına başladı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da kongrenin açılışına katıldı.

Muhalifleri Türkiye temsil edecek

Suriyeli muhalifler, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türk heyetine verdi.

Ankara'dan Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen kongreye katılmak üzere giden Suriye muhalefet heyeti, kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen Suriye bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemedi.

Bu nedenle kongreye katılmama kararı alan Suriye muhalefeti heyeti, temsil yetkisini Türk heyetine verdi. Kongre'de ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların Türkiye tarafından takip edileceği bildirildi. Türkiye'yi kongrede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.