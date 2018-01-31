Soçi'den 'demokrasi çağrısı' çıktı

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Rusya, Türkiye ve İran'ın destek verdiği, Batı'nın ise "Soçi yerine Cenevre" adresini göstererek mesafeli durduğu Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Suriye'de demokratik seçim çağrısı ile son buldu.

Katılımcılar Suriye anayasasının yeniden yazılması için bir komite kurulmasına da karar verdi. Türkiye, konferansa muhalefetin garantörü sıfatıyla gözlemci olarak katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, konferans sonunda yaptığı yazılı açıklamada Suriye'de siyasi değişim sağlanmasına yönelik çabalara Türkiye'nin her platformda katkı vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Açıklamada "Kongre'nin en önemli sonucunu, bir anayasa komitesi kurulması yönünde çağrı yapılması ve bu komite için 150 kişilik bir aday havuzu belirlenmesi teşkil etmiştir. Kongre'ye katılmama kararı alan muhalif grupları Kongre'de temsil etme yetkisini üstlenen Türk heyeti, muhalefetle bilistişare hazırlanan 50 kişilik bir aday listesi sunmuştur" dendi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin Rusya'nın girişimi ve Türkiye ile İran'ın da desteğiyle toplanmasına karar verilmişti. Üç ülkenin birlikte hazırladığı davetliler listesinde Suriye hükümetinin yanı sıra silahlı ve siyasi muhalif grupların temsilcileri de yer alıyordu.

Ancak, Cenevre görüşmelerinde muhalefeti temsil eden Yüksek Müzakere Komitesi ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) gibi gruplar Türkiye'nin talebi yönünde Soçi'ye katılmadı.