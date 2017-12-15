Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501

Şok edici Bitcoin uyarısı

İngiltere'de finans sektörünü düzenleyen ve denetleyen Finansal Hizmetler İdaresi'nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, Bitcoin'e yatırım yapanlara 'tüm paralarını kaybetmeye hazır olma' uyarısı yaptı.

15 Aralık 2017 Cuma 17:09
8 Okunma
Şok edici Bitcoin uyarısı

Bu yılın başında değeri bin dolarken şu aralar 16 bin dolardan işlem gören sanal para birimi Bitcoin, son zamanlarda tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. 2017 yılında yüzde 1.500 değer kazanan Bitcoin bazıları tarafından 'dijital altın' olarak adlandırılıyor.

Bazı yatırımcı, ekonomist ve devlet insanları, Bitcoin ve arkasında yatan 'blockchain blok zinciri' teknolojisini savunurken bazıları ise bunu sert bir dille eleştiriyor.

 BBC'nin Newsnight programına konuşan Bailey de, ne merkez bankalarının ne de hükümetlerin bu 'para biriminin' arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtti. Andrew Bailey, Bitcoin satın almanın kumar oynamaya benzediğini, aynı riske sahip olduğunu savundu.

Baily şunları söyledi: "Bu bir para birimi değil. Aslında bu, Bitcoin formu içinde regüle edilmiyor. Fiyatlandırma anlamında çok oynak bir emtia. Geçen yıl ne yaşandığına bakarak sizi uyarmak isterim. Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır."

Hafta içinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir" ifadesini kullanmıştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BitcoinIngiltereMehmet şimşek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve İran'dan ortak karar
Türkiye ve İran'dan ortak karar
İsrail'den Merkel'e Kudüs tepkisi
İsrail'den Merkel'e Kudüs tepkisi
Avustralya'daşok eden rapor
Avustralya'daşok eden rapor
Wilders cami bahçesine geldi
Wilders cami bahçesine geldi
İsrail durmuyor! Canlı yayında vurdu...
İsrail durmuyor! Canlı yayında vurdu...
'Ucu açık müzakere süreci artık bitmiştir'
'Ucu açık müzakere süreci artık bitmiştir'
Neler oluyor! Suud'da medya abluka altında
Neler oluyor! Suud'da medya abluka altında
İngiltere: Rusya interneti kesebilir
İngiltere: Rusya interneti kesebilir
Rusya'ya yaptırımlar Avrupa'yı vuruyor
Rusya'ya yaptırımlar Avrupa'yı vuruyor

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim