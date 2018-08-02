Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Salahaddin Polisinden Teğmen Numan el-Cuburi yaptığı açıklamada, ilin idari merkezi Tikrit'in 120 kilometre güneyindeki Ed-Duceyl ilçesinde Hazrec aşireti ile Asaib Ehli Hak Grubu arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Cuburi bu çatışmanın, aşiret şeyhlerinden ikisinin Duceyl ilçesi girişinde sahte kontrol noktası kuran silahlı kişilerce kaçırılması üzerine çıktığını ifade etti. Aşiretin, Asaib Ehli Hak Grubu'nu, şeyhlerini kaçırmakla suçladığını aktaran Cuburi, çatışmaların hala yer yer devam ettiğini duyurdu ancak can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi. Cuburi, emniyet güçlerinin ilçede kontrolü sağlamaya çalıştığını ve bu amaçla sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini sözlerine ekledi.

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