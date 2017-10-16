Somali'de ölü sayısı 300'ü aştı

Başkent Mogadişu'daki El Emin Ambulans Servisi Müdürü Dr. Abdulkadir Dr. Adam, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığını belirtti.

Mogadişu'da cenazelerin defin işlemlerinin de başladığını ifade eden Adam, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini kaydetti. Saldırıda yaralanan yaklaşık 300 kişinin tedavisi hastanelerde devam ediyor.

Mogadişu'da cumartesi günü biri Safari Otel yakınlarında diğeri Medine-i Münevvere bölgesinde 2 bombalı saldırı meydana gelmiş, saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alınmış, ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.

AA