Somali'de üç günlük ulusal yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yaptığı basın açıklamasıyla "Mogadişu'da düzenlenen bombalı sadırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildiğini" duyurdu.

Saldırının sorumlusu olarak terör örgütü Eş-Şebab'a işaret eden Fermacu, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu. Somali Cumhurbaşkanı ayrıca "saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını" ifade etti. Somali'nin başkenti Mogadişu'de önceki gün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 23 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Saldırı, Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından kınanmıştı.

AA