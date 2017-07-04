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Sorunların parçası G20

Küreselleşme karşıtlarının Hamburg’daki alternatif zirvesi çarşamba günü Hamburg’da başlıyor. Sivil toplum kuruluşları G20 ülkelerine ağır eleştiride bulunuyor

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Sorunların parçası G20

Dünyanın önde gelen ekonomik gücü yüksek ülkelerin karşıtları Yirmiler Grubu (G20) Zirvesi’ne günler kala Hamburg’daki alternatif zirvede bir araya gelerek taleplerini dile getirecekler. Çeşitli örgüt ve sivil toplum kuruluşları devlet ve hükümet başkanlarının küresel krizlerin sorumluluğuna ortak olduklarını iddia ediyorlar. Küreselleşme karşıtı Attac hareketinden Achim Heier yaptığı açıklamada,”G20’nin sorunların bir parçası olduğunu” söyledi. Perşembe gününe kadar devam edecek olan “Küresel Dayanışma” buluşmasına bütün dünyadan bin 500 kişinin katılması bekleniyor. Cuma günü de Hamburg fuar merkezinde devlet ve hükümet başkanlarıyla AB temsilcilerinin katılacakları G20 Zirvesi başlayacak. DIŞ HABERLER

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