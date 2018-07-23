Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95305
ALTIN
186.718
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2155
EURO
5.5556

Srebrenitsa annesi Mehmedovic vefat etti

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic vefat etti

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:05
Srebrenitsa annesi Mehmedovic vefat etti

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı olarak görev yapan Mehmedovic'in, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tedavi gördüğü  klinikte yaşamını yitirdiği bildirildi. Soykırımda eşi ve iki oğlu ile çok sayıda akrabasını kaybeden Mehmedovic, soykırımdan sonra adalet arayışında sembol isimlerden olmuştu.

Mehmedovic, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukları ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı. Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail’den Rusya’ya İran baskısı
İsrail’den Rusya’ya İran baskısı
ABD-İran hattı çok gergin
ABD-İran hattı çok gergin
İsrail 'Davut Sapanı'nı ilk kez kullandı
İsrail 'Davut Sapanı'nı ilk kez kullandı
Erbil Valiliği'ne silahlı saldırı
Erbil Valiliği'ne silahlı saldırı
Japonya sıcaklık rekoru kırıyor
Japonya sıcaklık rekoru kırıyor
Hacı adaylarının pasaport çilesi bitiyor
Hacı adaylarının pasaport çilesi bitiyor
Irak'ta çirkin oyun... Türkmenler hedefte
Irak'ta çirkin oyun... Türkmenler hedefte
Arap devletlerinden utanılacak tutum
Arap devletlerinden utanılacak tutum
Tartışmalı yasaya Dürzilerden itiraz
Tartışmalı yasaya Dürzilerden itiraz
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim