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Sudan'da ortak bildiri

Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir görüşmelerinin ardından ortak bildiri yayımladı.

26 Aralık 2017 Salı 13:24
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Sudan'da ortak bildiri

Erdoğan'ın, El Beşir'in daveti üzerine Sudan'a resmi ziyaret yaptığı vurgulanan bildiride, ziyaretin iki ülke arasındaki mevcut, köklü tarihsel, kültürel ve sosyal bağlara dayanan kardeşlik ilişkilerinin derinleştirilmesinin yanı sıra ekonomik ve ticari ortaklıkların güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Türk Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bu ilk ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerde kayda değer bir yükseliş yarattığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Yüksek güven ve karşılıklı anlayış ile kardeşlik ortamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sudan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, kıymetli Türk-Sudan ilişkilerini daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı istek temelinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için karşılıklı kararlılıklarını teyit ederek, ikili ilişkilerin tüm alanlarını derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirmişlerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Çad'ın başkenti Encemine'ye geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıSudan
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