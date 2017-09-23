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Suriye bölünürse Türkiye bölünür

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nda Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Suriye’nin bölünmesinin sadece bu ülkede değil Irak, Türkiye, İran ve Ürdün’de Kürt sorununun tırmanmasına yol açabileceğini belirtti

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:17
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Suriye bölünürse Türkiye bölünür

Suriye’nin bölünmesinden hangi ülkelerin etkileneceği sorusuna cevap veren Çepa, “Hepsi etkilenir. Irak da, Türkiye de, İran da. Elbette Suriye ve Ürdün de etkilenir” dedi.

Rus vekil, “Eğer bu ülke bölünürse çatışmalar çıkar. Kürt sorunu, uzun yıllar önce yerleştirilen mayın. Kürtlerle sınır tüm ülkelerde sorun çıkacak” diye anlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin bölünmesine izin verilmemesi gerektiğini, aksi takdirde zincir reaksiyonunun tüm Ortadoğu’yu saracağını söylemişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 23.09.2017 19:25
Anahtar Kelimeler:
RusSuriyeTürkiIrakÜrdünKürt
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