Suriye'de 4 Rus askeri öldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinde gece yarısı rejime ait topçu bataryalarına saldırı düzenlendiği duyurulurken, "Çok sayıda mobil halindeki terörist grupların saldırısı sonucu 2 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti" ifadesi yer aldı.

Yaralanan 5 Rus askerinin hemen hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, yaralı askerlerden 2'sinin ise hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Bakanlık, yaklaşık 1 saat süren çatışma sonucunda 43 militanın öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip 6 aracın imha edildiğini kaydetti.