Suriye'de 7 yıl sonra seçim hazırlığı

Adaylık başvurusu yapan on binlerce kişiden yaklaşık 35 binine onay verildi. Suriye'de yayın yapan El Vatan gazetesi, yerel seçimlerin 18 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Gazeteye konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Süleyman Kaid, ''İl ve ilçe komisyonları, yerel yönetim seçimleri için yapılan 55 bin 164'ü aşkın adaylık başvurusundan 34 bin 553'ünü kabul etti'' dedi.

Kaid, adayların 18.478 belediye meclisi üyeliği için yarışacağını belirtti. 2011 yılında bu sayı 17 bindi. ABD destekli, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye hükümet güçleri Deyr ez Zor vilayetini yarı yarıya kontrol ediyor.

DSG'nin kontrolündeki Haseke'nin sadece birkaç noktasında Suriye hükümet güçleri bulunuyor. 2011 yılında Suriye'nin krizinin başladığı nokta olan Dera vilayeti ise geçen ay tümüyle Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne geçti.

Böylece Esad yönetimi, Suriye'nin yaklaşık üçte ikisinde yeniden tam kontrol sağladı. Kalan bölgenin büyük kısmı DSG'nin, küçük kısmı Nusra ve ÖSO dahil grupların kontrolünde.

Suriye'de 2014'te Beşar Esad yeniden devlet başkanı seçilirken 2016'da da milletvekilliği seçimlerine gidilmişti. Eylül'de seçilecek yeni yerel meclislerin artık daha fazla sorumluluk ve yetki sahibi olacağı ifade ediliyor.

Şam İl Meclisi Genel Sekreteri Beşar Haffar, ''Yeni meclisin önünde yapılacak çok daha fazla iş olacak. İmar planı hazırlanması, yatırım projeleri teklifleri getirilmesi, yeniden inşayla ilgili sahada kararlar alınmasıyla uğraşacak'' dedi.

Son dönemde zafere yakın oldukları açıklamaları yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, önceliğin ülkenin yeniden inşası olduğunu açıklamıştı.

HABER MERKEZİ