Suriye'de askeri üs yarışına girdiler

Suriye'deki bazı önemli bölgelerde askeri varlığı bulunan ABD, büyük askeri birliklerin bulunduğu ve askeri üsse dönüştürülen iki alana daha sahip.

Bunların biri, ABD özel kuvvetler askerlerinin Kürt grupları eğittiği Rakka yakınındaki Tabka'da, diğeriyse ABD'nin Suriyeli ve Rusyalı birliklerin girmesine izin vermediği Tanf'ta inşa edildi. Rusya ise Hmeymim hava üssü ve Tartus donanma üssü olmak üzere iki üsse sahip. Defense News, ABD'nin aksine Rusya'nın bu üsleri Suriye yönetimiyle yapılan anlaşmaya istinaden kurduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyleyerek, "Suriye'de IŞİD tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz" dedi .

Tillerson, "IŞİD'i ortadan kaldırmak için Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar ve askeri fedakarlıkların farkındayız. Milyonlarca Suriyeli mülteciyi destekledi ve IŞİD'den kurtarılmış bölgelerin istikrarının sağlanmasında destek oldu" diye "Türkiye'yle Suriye'de çalışmaya devam edecekleri" mesajını vererek, adeta Türkiye ile dalga geçti.

Tillerson, IŞİD ortadan kalkıncaya kadar Suriye'de askeri varlıklarını korumaya devam edeceklerini belirterek, "2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz" dedi.

IŞİD'in kalesi olarak görülen Rakka'nın düşmesi ve Rusya'nın Suriye'deki birliklerine çekilme emri vermesinin ardından ABD'nin Suriye'deki varlığı tartışma yaratıyordu. ABD yönetimi, Suriye'deki askeri varlığını 'IŞİD tehdidinin sürmesine' dayandırıyor.

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