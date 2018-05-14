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Suriye'de barış arayışına devam

Türkiye, Rusya ve İran arasında oluşturulan ve Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden savaşa çözüm bulmak için tesis edilen en etkili platform konumundaki Astana sürecinin 9. toplantısı Kazakistan'da yapılıyor. Toplantıya Esad yönetimi ile muhalifler de katılıyor

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:40
Suriye'de barış arayışına devam

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 9'uncusu düzenlenen Suriye konulu toplantı, taraflar arasındaki ikili görüşmelerle başladı. ABD'nin katılmadığı görüşmelerde Gerginliği Azaltma Bölgelerindeki son durum, Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki anayasa komitesi çalışmaları ve alıkonulanların serbest bırakılması ele alınıyor.

Astana'daki Rixos President Otel'de yapılan 9. Suriye konulu toplantı, Rusya ve İran arasındaki ikili görüşmelerle başladı. Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor. Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Esad yönetimi ile muhalifler karşı karşıya

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da öğleden sonra görüşmelere katıldı, Ürdün de gözlemci olarak görüşmelerde yer aldı. Esad yönetimi ve askeri muhaliflerin temsilcilerinin de katılacağı ana toplantı ise 15 Mayıs'ta yapılacak.İlki ocak 2017'de yapılan Astana toplantılarının 8.si, 21-22 Aralık'ta düzenlenmiş, taraflar alıkonulanların serbest bırakılması için çalışma grubu oluşturmuştu.

30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Kongresi'nde BM gözetiminde yeni anayasayı hazırlayacak bir komitenin kurulması kararlaştırılmıştı. Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları 16 Mart'ta Astana'da bir araya gelerek, bir yıllık iş birliğinin değerlendirmesini yapmış, bu kapsamda alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu da ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

ABD heyeti, ilk 7 toplantıya gözlemci olarak katılmış, Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield heyeti temsil etmişti. Ancak 8. toplantıda ABD katılım seviyesini en aşağı çekmiş, bir bakanlık uzmanını görüşmelere temsilci olarak göndermişti.
DIŞ HABERLER SERVİSİ

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