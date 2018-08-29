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Suriye'de durum trajik

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Başkanı John Ging, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'nin İdlib vilayetinde tırmanan gerilimin 'daha önce görülmemiş bir insani felakete' dönüşebileceğini belirtti

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:10
Suriye'de durum trajik

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı John Ging,  İdlib'te ve Suriye'nin kuzeybatısındaki üç vilayette düzenlenen hava bombardımanlarında çok sayıda can kaybı yaşandığını, bölgenin zarar görüp yerle bir olduğunu ve yerinden edilenleri ağırlayan topluluklar ve insani yardım çalışanları üzerindeki baskının arttığını söyledi.

BM yetkilisi, "İnsani yardım kuruluşları, çalışmalarını sürdürebilmek ve durumun kötüleşme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak için, sınır ötesi destek ve mali bağışçılarımızın fedakârlıkları sayesinde, kendilerine sağlanan kaynaklarla ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin aylık Suriye toplantısında konuşan Ging, BM ile ortak çalışan insani yardım kuruluşlarının Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki bölgelerde olası krize karşı insani yardım planlarının sonuna geldiklerini belirtip mevcut faaliyetlerine de devam ettiklerini söyledi.

Bu kuruluşlar, çok sayıda sivilin hayati ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.

BM, Esad ile temas kurdu

Temmuz ayında 680 bin kişiye Türkiye üzerinden gıda yardımında bulunuldu. Ging, BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock'un Şam'da hükümet yetkilileriyle bir araya gelip Suriye geneline yardım dağıtımının nasıl sağlanacağı konusunda temaslarda bulunduğu bilgisini de verdi.

Ging, İdlib'de krizin tırmanmasını önlemek ve acil ihtiyaçların karşılanması için Güvenlik Konseyi'nin katılımının kritik öneme sahip olduğu kaydetti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 29.08.2018 18:15
Anahtar Kelimeler:
SuriyeBMBeşar Esad
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