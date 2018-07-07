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Suriye'de Esad'ın zaferi

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, Suriye'nin Dera kentindeki silahlı grupların silah bırakmayı ve silahlı eylemlere son vermeyi kabul ettiğini duyurdu

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:47
Suriye'de Esad'ın zaferi

Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi aracılığıyla yapılan müzakereler sonucunda mutabakat sağlandı. Militanlar, kontrol altındaki tuttukları tüm yerleşim birimlerinde ağır ve orta kategorideki silahları bırakmaya başlayacak.

Dera'da kalma ve hukuki statülerini düzeltme imkanına sahip olacak militanlar, tercih etmeleri halinde aileleriyle birlikte İdlib kentine tahliye edilecek.

Mutabakat, bu bölgedeki Suriye hükümetine bağlı yönetim organlarının faaliyetlerine yeniden başlamasını ve Ürdün sınırındaki sığınmacıların evlerine dönmelerini de öngörüyor.

Suriye'nin güneyindeki muhaliflere ait Ortak Harekat Karargahı Bilgi Merkezi Başkanı Ebu Şima, yaptığı açıklamada, Dera'da ateşkes sağlanması konusunda Rus temsilcilerle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Öte yandan Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, son 24 saat içinde Suriye'deki güney gerilimi azaltma bölgesini 2 binden fazla kişinin terk ettiğini belirtti. Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi, güney gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı grupların liderleriyle görüşmeleri sürdürürken bir yandan da ateşkes sağlanmasına ve sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tsigankov, son 24 saat içinde 2 binden fazla kişinin güney gerilimi azaltma bölgesinden ayrıldığını söyledi.

Tsigankov, "Son 24 saat içinde Kafer-Şams yakınındaki insani koridor üzerinden 2370 kişi tahliye edildi" dedi.

Bu arada Tsigankov, Rus askerlerin 3 yerleşim biriminde insani yardım kampanyası düzenleyerek 10 ton gıda ve hijyen malzemeleri dağıttığını kaydetti.

Tsigankov sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsani durumun iyileştirilmesi amacıyla Um Valad, Tel Ahmar ve Hişam yerleşim birimlerinde tıbbi yardım ulaştırıldı. Halka 2300 kumanya, ilaç ve ilk yardım malzemesi dağıtıldı. İnsani yardımın toplamı yaklaşık 10 tonu buldu."

Sinir gazına dair kanıt bulunamadı

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) Suriye'nin Duma bölgesinde klor kullanıldığını, ancak sinir gazı kullanıldığına dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

OPCW tarafından açıklanan ön raporda "Yaralıların bulunduğu iddia edilen bölgede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre çevreden alınan örneklerde ya da plazma örneklerinde organik fosfor veya muadili bir maddeye rastlanmadı" ifadesi kullanıldı. Bununla birlikte inceleme altına alınan alandaki iki bölgede klor izi taşıyan organik maddelere rastlandığı belirtildi?

OPCW ekibi, Duma'da Suriye hükümet güçleri tarafından düzenlenen bir saldırı sırasında kimyasal silah kullanıldığı iddialarını incelemek için bölgede araştırma yapıyordu. 'Beyaz baretliler' tarafından videoya alınan 'gaz saldırısı'nın ardından ABD ve Batı'lı müttefikleri Şam'a dönük bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeEsadKimyasal SaldırıDera
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