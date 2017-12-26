'Suriye'de gerekirse yine ağırlığımızı koyarız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın gerekli olması halinde Suriye dahil olmak üzere terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Putin Federal Meclis’te yaptığı açıklamada, “Suriye konusuna gelince, tekrarlamak istemiyorum, fakat Suriye’de Rus birliklerinin geniş çaplı kullanılmasına gerek kalmadı. Hala 2 askeri üssümüz bulunuyor. Gerek kalırsa, Suriye’de terörle mücadeleye devam ederiz” ifadesini kullandı.

Putin, “Fakat, tekrar ediyorum, bu zamana kadar olduğu gibi geniş çaplı kullanıma gerek yok. Bu yüzden birliklerimizi geri çektik. Her halükarda buna bugün gerek yok” diye konuştu.

Öte yandan Rus askerleri, Suriye'deki Tartus ve Hmeymim askeri üslerine kalıcı olarak yerleşmeye başladı. İki hafta önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye'deki askeri birliklerinin bir bölümünü geri çekmeye başladığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl da ülkedeki askeri birliklerin çekileceğini belirtmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.

Suriye'deki iç savaşın yedinci yılını doldurmasına aylar kala, Rusya'nın ülkede kurduğu hava savunma üssü uydudan görüntülenmişti. Akdeniz kıyısındaki Tartus ile iç kesimlerdeki Hama arasında yer alan ve ay başında görüntülenen Masyaf'taki üste, radarlar ve silahlar bulunuyor.