Suriye'de işbirliği önemli

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova, Şam, Ankara ve Tahran'ın ortak çalışmalarının Suriye'de terörle mücadelede önemli başarılara ve terörist faaliyetleri ortadan kaldırmaya yol açtığını söyledi. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin gerçekleştiği Çin'de verilen basın toplantısında konuşan Putin, "Suriye'de terörle mücadele ciddi sonuçlar elde edildi.

Rusya, Suriye hükümeti, İran, Türkiye ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu partnerlerimiz sayesinde ülkedeki terör faaliyetleri önemli oranda yok edildi" dedi. Putin, ülkede siyasi yolla çözümün önünün açıldığını belirterek, "Bugün Suriye hükümeti, ülke nüfusunun yüzde 90'ının yaşadığı bir bölgeyi kontrol ediyor" ifadesini kullandı.

Şam yönetimi sorumluluklarını yerine getiriyor

Putin, Suriye'de siyasi çözüm için Şam'ın sorumluluklarını yerine getirip siyasi diyaloğa yönelik çaba gösterdiğini ve sıranın muhaliflerde olduğunu ifade etti. Soçi'de ocak ayında gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde varılan anlaşmalardan bahsettiğini vurgulayan Putin, Şam'ın BM'ye yeni Suriye anayasasını yazacak Anayasa Komisyonu adaylarının listesini gönderdiğini kaydetti. Putin, Şam'ın adaylara teklifler de gönderdiğini ekledi.

ŞİÖ'nün önceliği terörle mücadele

Putin ayrıca, "Terörle mücadele ŞİÖ'deki işbirliğinin önceliği olduğunu vurgulamak istiyorum. Terörle, ayrımcılık ve aşırıcılıkla mücadeleye yönelik kabul edilen program da önümüzdeki 3 yıl içinde bu anlamda işbirliğine yönelik ölçütleri, terörle mücadele tatbikatlarını ve bu alanda bilgi paylaşımını kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Afganistan'daki terörle mücadele konusuna da dikkat verilmesi gerektiğini belirterek "Afganistan'dan gelen terör tehdidiyle mücadele edilmesi, uyuşturucu üretimi ve sevkiyatının durdurulması, ülkeye ateşkes, ekonomik anlamda yeniden canlanma ve istikrar konularında yardım edilmeli" dedi.

'Rusya Suriye'ye karşı işbirliği yapmadı'

İngiliz Mail on Sunday dergisine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın hiçbir zaman kimseyle siyasi ve askeri alanda Suriye'ye karşı işbirliği yapmadığını söyledi. Esad, Rusya'dan S-300 satın alma ihtimaliyle ilgili açıklama yapmayı da reddetti. Suriye lideri Esad, Mail on Sunday dergisine verdiği röportajda sorulan bir soruya, "Rusya hiçbir zaman kimse ile Suriye'ye karşı işbirliği yapmadı.

Ne siyasi ne de askeri anlamda… Burada bir çelişki söz konusu. Suriye ordusuna terörle mücadelede yardım ederken, aynı zamanda ülkenin düşmanlarıyla çöküşü için nasıl işbirliği yapılabilir ki?" ifadelerini kullandı. Esad, Rusya'dan S-300 füze savunma sistemi satın alma ihtimaline ilişkin de açıklama yapmadı.

Esad, "S-300 konusunda neden açıklama yapıp sonra bu konuda konuşmayı kestiklerini Rus yetkililere sorun. Bu siyasi bir açıklama. Ancak sistemleri gönderip göndermeyecekleri askeri bir mesele. Bu konuda konuşmuyoruz" dedi.