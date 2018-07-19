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Suriye'de karşılıklı tahliyeler başladı

Suriye'nin İdlib ilinde Esad yönetimi karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerinden karşılıklı tahliyeler başladı

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:03
Suriye'de karşılıklı tahliyeler başladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Esad yönetimi karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerinden 6 bin 900 yönetim yanlısı kişinin otobüslerle tahliyesi başladı. Esad yönetimi de İdlib'den tahliyelere karşılık alıkoyduğu bin 505 sivil ve muhalifin İdlib'e geçişine izin veriyor.

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