Suriye'de karşılıklı tahliyeler başladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Esad yönetimi karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerinden 6 bin 900 yönetim yanlısı kişinin otobüslerle tahliyesi başladı. Esad yönetimi de İdlib'den tahliyelere karşılık alıkoyduğu bin 505 sivil ve muhalifin İdlib'e geçişine izin veriyor.