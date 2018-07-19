Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Esad yönetimi karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerinden 6 bin 900 yönetim yanlısı kişinin otobüslerle tahliyesi başladı. Esad yönetimi de İdlib'den tahliyelere karşılık alıkoyduğu bin 505 sivil ve muhalifin İdlib'e geçişine izin veriyor.
Suriye'de karşılıklı tahliyeler başladı
Suriye'nin İdlib ilinde Esad yönetimi karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerinden karşılıklı tahliyeler başladı
19 Temmuz 2018 Perşembe 18:03