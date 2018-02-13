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'Suriye'de Kürtler kışkırtılıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'de bir kısım Kürtlerin ayrılıkçı tavırlarının ABD'den kaynaklandığını söyledi

13 Şubat 2018 Salı 14:52
'Suriye'de Kürtler kışkırtılıyor'

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye'nin İdlib'de operasyon düzenleme ihtimali hakkında açıklama İzvestiya gazetesine mülakat veren Bogdanov, 'Suriye'deki ayrışma süreçlerinin tersine çevrilebilip çevrilemeyeceğine' ilişkin bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Bizim değerlendirmemize göre, Kürtlerin bir kısmında ayrılıkçı tavırların uyanmasının sorumluluğu, hepsinden önce Amerikalı partnerlerimizin beceriksiz eylemlerinde yatıyor."

"Zira Amerikalılar, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerde, her ne yaparlarsa yapsınlar ABD'nin koruması ve himayesi altında olacakları yanılgısını yarattılar" diye devam eden Bogdanov, şunları söyledi: "(ABD'lilerin bu davranışı) Türklerde ise ülkelerinin güney sınırlarının güvenliği konusunda ciddi endişe duymalarına yol açtı. Zira resmi temsilcilerinin bazı açıklamalarından anlaşılabildiği üzere, Amerikalılar burayı (Türkiye'nin güney sınırı) kendileri tarafından eğitilip silahlandırılmış olan Kürt oluşumların kontrolüne vermeye hazırlanıyordu." Bogdanov bu sebeple 'Suriye'de olanları etkilemeye çalışan tüm dış güçlere bu bölgenin kolay olmayan gerçekliklerini hesaba katarak hareket etmeyi tavsiye ettiklerini' de ekledi.

Diğer taraftan Bogdanov bir başka soru karşısında da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden alınması için bu ülkedeki muhaliflerin, görüşmelere ve sonra da BM gözetiminde düzenlenecek genel seçimlere gitmeleri gerektiğini söyledi.

Bogdanov şöyle devam etti: "Beşar Esad'ın yazgısının ne olacağı, Beşar Esad'ın kendisinin ve demokratik bir mekanizma olan seçimler ile ona ülkeyi yönetmesi için güvenen Suriye halkının meselesi."

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDSuriyeEsadKürtlerMihail Bogdanov
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