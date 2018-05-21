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Suriye'de NATO silahları bulundu

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi ve Suriye ordusu Humus'ta Fetih el Şam'a (El Nusra) ait mühimmat depoları buldu

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:26
Suriye'de NATO silahları bulundu

Depolarda NATO üyesi ülkelerde üretilen silahların yer aldığı belirtildi. Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada, merkez yetkilileri ve Suriye ordusunun Humus'ta militanlardan kurtarılan bölgelerde içlerinde NATO ülkelerinde üretilen silahların yer aldığı mühimmat depoları bulduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Merkez Sözcüsü Andrey Nekipelov "Humus'un Zaafarana yerleşim biriminde El Nusra'ya ait bir gözlem noktasındayız. Burada çok sayıda gaz maskesi, yurtdışı menşeili silahlar görüyoruz.

Sözgelimi TOW-2 tanksavar güdümlü füzeleri. Bu tesisler çok iyi teçhizatlandırılmış" ifadelerini kullandı. ABD yapımı TOW-2 füzeleri, dünyanın en yaygın olarak kullanılan tanksavar füzelerinden.
DIŞ HABERLER

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