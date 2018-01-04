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Suriye'de Rus üssüne saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kommersant gazetesinin, Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırıda 7 Rus uçağının tahrip olduğu yönündeki haberinin doğru olmadığını söyledi. Fakat yetkililer, üsse düzenlenen havan topu saldırısı nedeniyle 2 askerin öldüğünü belirtti.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:37
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Suriye'de Rus üssüne saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, 31 Aralık 2017'de havanın kararması sonrası Suriye'nin Lazkiye kentinde yer alan Hmeymim hava üssüne bir grup militanın havan topu saldırısı düzenlenmesi sonucu 2 Rus askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık'ın açıklamasına göre, Suriyeli güvenlik güçlerinin saldırıyı düzenleyen militanları bulma ile Hmeymim üssünün bulunduğu bölgedeki güvenlik önlemlerini güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Diğer taraftan açıklamada, Kommersant gazetesinin, yılbaşı gecesinde düzenlenen bu saldırı sonucunda Hmeymim üssündeki uçaklardan 7'nin tahrip olduğu yönündeki haberinin 'yalan' olduğu da kaydedildi.

Hmeymim, Rusya'nın Suriye'deki terörist gruplara 2015'ten beri düzenlediği hava saldırılarında kullanılan uçakların konuşlandırıldığı üs.

Suriye ordusunun ülkenin neredeyse tamamında kontrolü yeniden ele geçirmesi ardından bu üsteki uçak ve personelin kısmen geri çekilmesine karar verilmişti. Bu kararı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hmeymim'e 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği ilk ziyarette açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeHmeymim Hava üssü
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