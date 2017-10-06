Suriye'de sığınmacılar canlı kalkan

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’un açıklamasına göre ABD'nin El Tanf'taki askeri üssünün yakınlarında bulunan ve Suriye’deki en büyük sığınmacı kampı olan Rukban kampında aralarında Deyr ez Zor ve Rakka’dan 60 binden fazla kadın ve çocuk kalıyor. ABD ise kampa Suriye hükümeti, Ürdün, BM ve uluslararası kuruluşlarının insani yardım konvoylarının ulaşmasını engelliyor.

Konaşenkov "Rukban’daki sığınmacılar fiilen tutsak durumundalar ve ABD’nin üssü için etkin bir canlı kalkan görevi görüyorlar.

Bu gibi 'koruyucu' bariyerlerin ABD’liler dışında Suriye’de yalnızca teröristler tarafından kullanıldığını hatırlatırım" dedi. Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf üssü civarındaki 100 kilometrelik alanın IŞİD’in hükümet güçleri ve sivillere saldırı gerçekleştirmek için kullandığı bir kara deliğe dönüştüğünü beliren Konaşenkov, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Pentagon temsilcileri üste ABD, İngiltere ve Norveç’ten uzmanların Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) eğittiğini söylüyorlar.

Ancak oradan IŞİD’in mobil grupları, kutudan çıkan şeytanlar gibi Suriye ordusu ve sivil halka saldırılar düzenliyor."