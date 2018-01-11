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Suriye'de siyasi çözüm vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarıyla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise "Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmeye kararlıyız" dedi.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:45
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Suriye'de siyasi çözüm vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le yaptığı görüşmeden önce gazetecilere, 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya, Türkiye ve İran'ın geçen yıl Astana süreciyle başlattığı girişimler sayesinde Cenevre görüşmelerinin de önem kazandığını savunan Lavrov, "Bu üç ülkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda da önemli bir aşamaya gelindi. Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran'ın çabaları sayesinde ulaşıldı" diye konuştu.

Zarif de Lavrov'un değerlendirmelerine katıldığına dikkati çekerek, "Türk ve Rus mevkidaşlarımızla, Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esad rejimi ve muhalifler arasında yapılması öngörülen kongreye destek verilmişti.

Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
RusyaSergey LavrovİranSuriyeBeşşar EsadEsad
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