Suriye'de yeni göç dalgası

Suriye ordusu, 2 hafta önce ülkenin bu bölgesinde yeni bir operasyon başlatmıştı. Dera ve Kuneytra eyaletlerinin sakinlerinin büyük bir bölümü, çatışmalar nedeniyle Ürdün sınırına ya da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne doğru gitti.

Ancak hem Ürdün hem de İsrail, Suriyeli göçmenleri sınırları içine kabul etmeyeceğini söylüyor. Bu durum ise yeni bir insani kriz olasılığını ortaya çıkarmış durumda. Suriye ordu güçleri operasyonlarını Rusya'nın hava desteğiyle gerçekleştiriyor. Son iki hafta içinde, muhaliflerin elindeki en az 10 yerleşim biriminin Suriye yönetimini kabul ettiği belirtiliyor.

Ürdün kabul etmiyor

Dera ve Kuneytra, ABD ve Ürdün'ün arabuluculuğunda gerçekleştirilen gerilimi düşürme anlaşması nedeniyle görece sakindi. Esad yönetimi, Nisan ayında Doğu Guta'da isyancıları yenmesi ardından bu bölgede de tam anlamıyla kontrolü sağlamak için geçtiğimiz günlerde operasyon başlattı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Suriye yönetiminin yoğun hava operasyonları ve top atışları ile sahadaki çatışmalar nedeniyle bu bölgede yaşayan halkın 3'te birinden fazlasının yaşadığı yerlerden ayrıldığını belirtiyor. Ürdün, ülkede hali hazırda kayıtlı 660 bin mülteci dışında Suriyeliyi kabul etme kapasitesinin bulunmadığını söylerken, İsrail ise Suriyelilerin sınırlarını geçmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

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