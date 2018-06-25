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Suriye'den ABD'ye kınama

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam'ın ABD yönetiminin Beyaz Miğferler'e ek mali kaynak sağlama kararını kınadığını duyurdu. Ayrıca Suriye ordusu ve ÖSO tarafından düzenlenen ortak operasyonda, IŞİD'e darbe indirildi

25 Haziran 2018 Pazartesi 16:24
Suriye'den ABD'ye kınama

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Birleşik Devletler, İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler tarafından çeşitli terör eylemlerine açıkça destek verildiğini ortaya koyan Beyaz Miğferler terör örgütüne ek mali kaynak sağlama kararını kınıyor" ifadelerine yer verildi. ABD’nin Beyaz Miğferler’i Şam'ı itibarsızlaştırmak ve Suriye'deki savaşı devam ettirmek için terör estirmek ve kimyasal silahların kullanıldığı görüntüleri sahteleştirmek amacıyla kullandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Beyaz Miğferler’in El Nusra Cephesi’nin (Fetih el Şam) terör örgütünün başlıca silahı oldukları bir sır değil" dendi. ABD Dışişleri Bakanlığı 14 Haziran’da Beyaz Saray’ın Suriye hükümetine ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye’deki mekanizmasına karşı enformasyon savaşı yürütmekle suçlanan Beyaz Miğferler’in çalışmaları için 6.6 milyon dolar ek kaynak tahsis edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, Suriye hükümet güçleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) militanlarının güney gerilimi azaltma bölgesinde düzenlediği saldırıyı Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin yardımıyla püskürttüğünü duyurdu. Merkezin açıklamasına göre Nusra militanları güney gerilimi azaltma bölgesinde gönüllü olarak hükümet kanadına geçen yerleşim birimlerine saldırı düzenledi.

Saldırının başarısızlığa uğratılması için Suriye ordusu ve ÖSO tarafından düzenlenen ortak operasyonda yaklaşık 70 militan, 3 zırhlı araç ve ağır silah yüklü 14 arazi aracı imha edildi. Merkez, Suriye ordusunun çatışmalar sırasında bir kayıp vermediğini, ÖSO'nun kayıp verip vermediğinin henüz bilinmediğini de belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, güney gerilimi azaltma bölgesinde hükümet güçleri kanadına geçen yerleşimlerin toplam sayısının dün itibarıyla 12 olduğunu açıklamıştı.
DIŞ HABERLER

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