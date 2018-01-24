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Suriye'den Tillerson'un iddialarına yalanlama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarına yanıt geldi. Şam, iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:02
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Suriye'den Tillerson'un iddialarına yalanlama

Suriye devlet televizyonu SANA’nın aktardığına göre Suriye hükümeti, Tillerson’ın, Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullandıkları yönündeki iddialarını yalanladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Suriye hükümeti olarak, ABD ve Fransa dışişleri  bakanlarının, Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki gerçek olmayan iddialarını kınıyoruz. Bu Suriye’ye yönelik sistematik siyasi saldırıların bir parçası” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Şam’ın, kimyasal silah kullanımı iddialarının objektif bir şekilde soruşturulması için her zaman işbirliği yaptığı ve gerekli tüm koşulları sağladığı, ancak Batı’nın buna sürekli karşı çıkıp soruşturmayı politize ettiği vurgulandı.

Ayrıca Suriye karşıtı kampanyalar çerçevesinde soruşturma sonuçları beklenmeden hiçbir dayanağı olmayan suçlamalar yöneltildiğinin altı çizildi. Doğu Guta’da klorin gazı saldırısı yapıldığı iddialarının ardından Tillerson, Şam’ı suçlamıştı.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de iddiaları tekrarlayarak saldırının suçluları arasında Moskova’nın da olduğunu ileri sürmüştü.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
SuriyeABDRex TillersonTürkiyeŞamKimyasal Silah
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