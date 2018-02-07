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Suriye için üçlü zirve

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rus, Türk ve İranlı liderler arasında bir görüşme için henüz takvim belirlenmediğini ancak gerekli görülmesi halinde böyle bir zirvenin düzenlenmesinin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:43
Suriye için üçlü zirve

Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli temas halinde olduğuna işaret etti.

Üç ülkenin lideri arasında bir görüşme için ise henüz bir takvim belirlenmediğini ifade eden Peskov, "Ancak liderler, böyle bir zirvenin gerekmesi halinde düzenlenmesi gerekebileceğini ihtimal dışı görmüyorlar" diye konuştu.

Putin ve Ruhani arasında 6 Şubat'ta yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'deki durum değerlendirilmiş ve iki lider, Rusya, İran ve Türkiye arasında Astana sürecine dair yürütülen başarılı iş birliğine dikkati çekmişlerdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SuriyeRusyaİranTürkiye
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