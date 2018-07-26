Suriye ile ilgili çok önemli gelişme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Verşinin'in de aralarında bulunduğu üst düzey Rus heyet 25 Temmuz'da Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre görüşmede Suriye'nin krizden sonra yeniden inşası, Suriyeli göçmenlerin evlerine geri döndürülmesi, ülke içinde yerleri değiştirilen sivillerin kalıcı yerleşimi konuları ele alındı.

Esad, Rus tarafının bu yöndeki adımlarını olumlu değerlendirerek, ülkelerine dönen Suriyelilerin güvenli şekilde kabulü için gerekli koşulları oluşturmaya hazır olduklarını vurguladı.

Taraftar Suriye'deki durum konusunda fikir paylaşımında bulundu ve terörle mücadele ile tüm Suriyelilerin çıkarına olacak uzun vadeli siyasi sürece ulaşma çabalarındaki kararlılığı dile getirdi.

Suriye barış görüşmelerinin bir sonraki turu Soçi'de 30-31 Temmuz'da garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

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