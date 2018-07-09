Suriye İsrail uçağını vurdu

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi zarar meydana geldi.

SANA diğer yandan T4 Hava Üssü’ne saldırının İsrail tarafından düzenlenmiş olabileceğini açıkladı. Haberde, “İsrail’in T4 Hava Üssü’ne saldırı düzenlediği konusunda haberler geliyor” dendi. SANA, daha sonra Humus’taki hava üssüne saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Habere göre, Suriye hava savunma sistemleri, atılan birkaç füzeyi düşürdü, İsrail uçaklarından birini vurdu ve diğer uçakları Suriye hava sahasından uzaklaştırmayı başardı.

İsrail ordusu, Suriye’deki hava üssüne yapılan saldırıyı İsrail Hava Kuvvetlerinin düzenlediği yönündeki haberlerle ilgili soruyu yorumsuz bıraktı.

Sputnik’e konuşan İsrail Savunma Kuvvetleri basın dairesinden bir yetkili, “Dış basında yer alan haberlerle ilgili yorum yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

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