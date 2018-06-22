Suriye kimyasal silah kullanmadı

Kirillov, bölgede patlama nedeniyle oluşan çukura yönelik analizlerin, bu çukurun havadan atılan bir bomba ile değil, yere yerleştirilen düşük tesirli bir bombanın patlaması sonucunda oluştuğunu gösterdiğini ifade etti. Kirillov, söz konusu çukura soruşturma bitirilmeden önce beton döküldüğüne de dikkat çekerek, saldırı sonrasında üzerlerinde kullanıldığı iddia edilen sarin gazına karşı hiçbir koruyucu kıyafet olmayan kişilerin yer aldığı videolar ve fotoğrafları gösterdi.

Kirillov "Bu husus, çukurda sarin gazının olmadığını gösteriyor, zira böyle bir saldırı durumunda patlamanın sonucunda oluşan çukurun içinde ve çevresinde kimyasaldan oluşan ölümcül bir birikinti meydana gelir. Bu bölgelere yakın kişiler ve onlara yardım edenler de muhakkak maruziyete uğrar" ifadelerini kullandı.

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