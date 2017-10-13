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Suriye'nin yüzde 92'si DEAŞ'tan temizlendi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Kızıl Yıldız, Suriye topraklarının yüzde 92’sinin DEAŞ’den kurtarıldığını gösteren verileri yayınladı.

13 Ekim 2017 Cuma 17:12
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Suriye'nin yüzde 92'si DEAŞ'tan temizlendi

Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının son bir haftada 517 sorti düzenleyerek bin 260 DEAŞ hedefini imha ettiği kaydedildi.

Geçen eylül ayında da Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye topraklarının yüzde 87'den fazlasının DEAŞ militanlarından kurtarıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, Suriye hükümetinin talebi doğrultusunda ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle bu ülkede operasyonlara başlayan Rus güçlerinin, düzenledikleri 30'den fazla sorti sonucunda 96 bin hedefi vurduğu, 8 bin 332 komuta merkezini, yaklaşık bin eğitim kampını ve 6 bin 769 petrol ve mühimmat deposunu imha ettiği belirtilmişti.

HABER MERKEZİ

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