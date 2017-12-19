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Suriye, Nusra hedeflerini vuruyor

Suriye ordusunun, başkent Şam’ın güneybatısında düzenlediği operasyonun başarıyla devam ettiği belirtildi.

19 Aralık 2017 Salı 17:52
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Suriye, Nusra hedeflerini vuruyor

Suriye ordusundan bir kaynak, Şam yakınlarındaki Cebel el-Şeyh'i kurtarma için başlatılan operasyonun kapsamında, ordu birliklerinin Tel el-Maktul tepesini ele geçirdiğini aktardı. Tepenin ele geçirilmesiyle Magar el-Mir köyü yakınlarındaki Nusra grupları bölündü.

Kaynak, Nusra'nın Şam yakınlarındaki en büyük tahkimatının bulunduğu Magar el-Mir'e taarruzun devam ettiğini söyledi. Yerel kaynaklar, köy sakinlerinin hükümetin barışçıl çözümle ilgili tüm şartlarını kabul ettiğini ama militanlara karşı çıkmayı göze alamadığını anlattı.

Magar el-Mir köyü, Suriye krizinin başlarında, 2012 yılında teröristler tarafından işgal edilmişti. Bölgede mevcut çok sayıdaki mağara ve tüneller, militanlara saldırıları püskürme ve hava saldırılarına karşı korunma imkanı sağlayarak köyün kontrolünün ele geçirilmesini zorlaştırıyor.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTerör
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