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Suriye ordusu hızla ilerliyor

Suriye ordusu, 18 Eylül sabahı Deyrizor'un doğu yönünden Fırat Nehri'ni geçerek kentin kuzey kesimlerinde operasyona başladı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 17:20
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Suriye ordusu hızla ilerliyor

Buna göre Suriye ordusunun öncü birlikleri ve müttefik güçler, DEAŞ'la mücadele operasyonları kapsamında Fırat Nehri'ni Deyrizor'un doğu yönünden geçti ve kentin kuzey kesimlerindeki militanları temizleme harekatı başlattı.

İstihkam birlikleri, nehir üzerinde yüzer köprü kurarak askerlerin Deyrizor'un kuzey kesimine geçmesini sağlarken Suriyeli birlikler, birkaç saat içinde DEAŞ militanlarını bir kaç tane köyden çıkarmayı başardı.

Harekat sırasında militanların sert bir direniş gösterdiğinin altını çizen kaynaklar, "Ordu güçleri, DEAŞ'a ait silah yüklü araçları imha etti, 10'larca teröristi öldürdü ve esir aldı" diye aktardı.

Deyrizor kentinin güneydoğusundaki Cafra mahallesinin kontrolünü ele geçiren Suriye ordusu 17 Eylül'de de DEAŞ'ın ana lojistik yolunu kesmişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SuriyeSuriye OrdusuDeyrizorFırat NehriDeaş
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