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Suriye ordusu, saldırıyı püskürttü

Suriye ordusunun IŞİD militanlarının Deyr ez Zor'daki ana tedarik yolunda düzenlediği saldırıyı püskürttüğü belirtildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 15:55
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Suriye ordusu, saldırıyı püskürttü

Suriye ordusunun ve müttefik güçlerin IŞİD militanları tarafından Deyr ez Zor'un ana tedarik yolu olan Deyr ez Zor-Palmira karayolunda düzenlediği yoğun saldırıyı püskürttüğünü ifade edildi. Yerel bir kaynak "Ordu güçleri, Deyr ez Zor ile el Suhna arasında el Şulya kasabası yakınında Deyr ez Zor-Palmira karayolunu kesme girişimini engelledi. Yaşanan çatışmalar sonucunda teröristler ağır kayıp verdi ve geri çekildi" dedi. Militanların bir kısmının çöle kaçtığını da belirten kaynak, Suriye ordusunun kaçan militanları takip ettiğini ve bölgeyi koruduğunu da vurguladı.
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