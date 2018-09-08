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Suriye ordusu YPG/PKK ile çatıştı

Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esad güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 11 Suriye askeri ve 7 YPG/PKK'lı teröristin öldüğü bildirildi

08 Eylül 2018 Cumartesi 18:59
Suriye ordusu YPG/PKK ile çatıştı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esad güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah Haseke'nin Kamışlı ilçesinin bazı noktalarında varlık gösteren Suriye ordu güçleri ile ilçeyi işgal eden YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan gerginlik çatışmaya dönüştü.

Devam eden çatışmalarda 11 Suriye askeri ve 7 YPG/PKK'lı teröristin öldüğü bildirildi. Ayrıca, birkaç YPG/PKK'lının da yaralandığı kaydedildi. Kaynaklar, çıkan çatışmalara, ordu güçlerinin Haseke-Kamışlı yolu üzerine kurduğu kontrol noktasında Kamışlı'daki gençleri tutuklamasının neden olduğunu aktardı.

Daha önce de Haseke ilinde taraflar arasında benzer çatışmalar yaşanmıştı. Terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimi Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik karesi yer alıyor.

İran'ın batısında PJAK'a operasyon

Bu arada İran'da güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a karşı düzenlediği operasyonda 6 terörist öldürüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında terör örgütü PJAK'a karşı önceki akşam saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı. Öldürülen teröristlerin 20 Temmuz'da Merivan'da bir karakola düzenlenen saldırının failleri olduğu ifade edildi. Teröristlerin Merivan kentindeki saldırısında karakolun mühimmat deposu infilak etmiş, saldırı sonucunda 11 İran askeri ölmüş, 8 asker de yaralanmıştı.
HABER MERKEZİ

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