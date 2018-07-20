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'Suriye, Rusya'dan silah alıyor'

Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Kinşak, Suriye’nin Rus silahlarının alımı ile ilgilendiğini, diyaloğun ilgili birimler ve şirketler düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi

20 Temmuz 2018 Cuma 16:37
'Suriye, Rusya'dan silah alıyor'

Kinşak gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suriye hükümetinin gelişmiş Rus ürünlerine ilgisi var. Tüm bunlar ilgili şirketlerin katılımıyla gerekli birimler düzeyinde görüşülüyor. Suriye tarafından çoğunlukla kamu kuruluşları lider gelirken, biz de özel sektör lider. Bu yüzden bu denli çok düzeyli görüşmeler yapılıyor” dedi. Dinamik ilişkilerin gelişimini engelleyen 2 ana sorunun olduğunu belirten Diplomat, “Bu finans eksikliği ve finansal imkanların kısıtlanması.

Aynı zamanda bizim ekonomi operatörlerimizin Suriye piyasasında ortaya çıkma ve batının yaptırımlarına maruz kalma endişeleri de var. Bunlar gerçekten kısıtlayıcı faktörler. Biz çoğu şeyi afişe etmiyoruz, fakat iyi bir eğilim var. Çok yakında iyi sonuçlar elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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