Suriye Türkmen Meclisi Başkanı: PYD kaybedecek

Suriyeliler, ABD'nin desteğiyle Halep'e bağlı Münbiç'i işgal eden ve burada halka zulüm uygulayan terör örgütü PYD/PKK'nın bölgeyi terk etmesini istiyor.

Ülkelerindeki iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, son olarak PYD/PKK terör örgütü üyelirinin, 25 yaşındaki Hannan el-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan'ı işkence ederek öldürmesine tepki gösterdi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, yaptığı açıklamada, ABD'nin Münbiçlilere PYD/PKK'nın kentten çekilerek Fırat'ın doğusuna geçeceğine yönelik verdiği sözü tutmadığını ve ilçenin kontrolünü teröristlere bıraktığını söyledi.

Münbiçlilerin ilk günden itibaren terör örgütü PYD/PKK'dan rahatsız olduğunu ve bugüne kadar türlü işkenceler gördüğünü vurgulayan Bozoğlan, şunları kaydetti: "ABD'nin siyasi ve askeri desteği olmasaydı, PYD ne Münbiç'e ne de başka bir yere girebilirdi. Çünkü bunların orada hiç bir desteği yok sadece ellerindeki silahlara ve dış güçlere güveniyorlar. Terör örgütünün orada yaptığı zulmü herkes biliyor, biz uzun süredir ısrarla bunu anlatmaya çalışıyoruz.”