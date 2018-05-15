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Suriye'ye Arap askeri bir strateji

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'ye Arap ülkelerinin askeri birliklerini göndermeyi planlayan ABD'nin Suriye'nin egemenliğinin ihlalinden doğan sorumluluğu paylaşma amacında olduğunu söyledi

15 Mayıs 2018 Salı 16:49
Suriye'ye Arap askeri bir strateji

Lavrov, ret cevabından memnun olduklarını da kaydetti. Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mısırlı mevkidaşları Semih Şükrü ve Sıdkı Subhi ile Moskova'da 2+2 formatında bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin Suriye'ye Arap ülkelerinin birliklerini gönderme planını ele aldıklarını söyledi.

Planın iki amacı olduğunu düşünen Lavrov, "Birincisi, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalinden doğan sorumluluğu paylaşmak. İkincisi de, elbette finansal yükü dağıtmak. Washington yönetimi, bunu açıkça dile getiriyor. Bu davetin ardında kimin olduğunu sanırım herkes anlıyor" dedi.

Mısır'ın ABD'nin bu planına karşı çıktığını ve Suriye'ye asker göndermeyeceğini aktaran Lavrov, Kahire'nin bu tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.
DIŞ HABERLER

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