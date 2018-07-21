Suriye yeniden inşa edilecek

Suriye’de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriye halkının devletine ve ordusuna güvendiğini belirten Suriye Başbakanı İmad Hamis, topraklarını son damlasına kadar savunacaklarını söyledi. Suriye’nin 8 yıldır iç savaş içerisinde olduğuna dikkat çeken Suriye Başbakanı, Şam yönetiminin ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri olarak yeniden inşası için programının hazır olduğunu vurgulayarak; “Suriye ordusu ve milleti toprakları için canlarını feda ermeye hazırdır” dedi.

Suriye’de oluşturulan iç savaş ile Şam yönetiminin hedef alındığını söyleyen Suriye Başbakanı, savaşın ülke ekonomisine ve siyasetine büyük zararlar verdiğini ancak Suriye halkının devleti ile birlikte ülkesini yeniden inşa etmeye hazır olduğunu söyledi. Suriye halkının ve Şam yönetiminin kazandığı zaferler ile ülkesini yeniden inşa etmek için program geliştirdiğini belirten Suriye Başbakanı İmad Hamis, Suriye ordusunun ülke içerisinde güvenliği tamamen sağlamaya yakın olduğunu belirtti.

Suriye Golan Tepeleri'ni alabilir

Öte yandan Suriyeli emekli general Ali Maksud, Suriye ordusunun teröristlerden kurtardığı güney sınırlarını 2011 yılındaki hale getirdikten sonra Golan Teleperi'nin iadesi için İsrail ile görüşmelerin başlayabileceğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ne çıkarma yaptı. Suriye'nin Kuneytra bölgesinde ordu ile silahlı çeteler arasında varılan anlaşmayı değerlendiren Maksud, "Kuneytra bölgesinde varılan anlaşmaya katılmayan teröristler ülkenin kuzeyine gönderildikten sonra ordu, İsrail ile sınırı 2011 öncesindeki hale getirecek.

Bundan sonra Golan Tepeleri'nin iadesi konusunda İsrail ile görüşmeler başlatabilir. Şimdi Suriye'nin güneyinde üstünlük Tel-Aviv'in değil Şam'ın elinde" dedi. Suriye'nin güneyinde tampon bölgenin oluşturulması planının bozulmasının ardından İsrail'in Şam'a baskı fırsatını kaybettiğini söyleyen Maksud, "Şimdi Suriye'nin kendi amaçlarına varmak için uygun bir zaman başladı.

Suriye tüm topraklarını geri almak istiyor ve bu toprakların ne zaman işgal edildiği önemli değil" ifadelerini kullandı. İsrail'in teröristlere gizli yollar ve koridorlardan Kuneytra'yı terk etmesine yardımcı olduğunu belirten eski asker, Suriye yönetiminin bunu bildiğini ve engel olmadığını kaydederek şunu dedi: "Ordu için şimdi önemli olan tüm bölgeyi kurtarmak ve kontrolünü kurmak. Bunu altyapı ve binalar için minimum zararla yapılıyorsa çok iyi."

DIŞ HABERLER