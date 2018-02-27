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Suriye’de enerji mücadelesi kızışıyor

Suriye’nin doğusunda ABD ve müttefiği PYD/PKK ile İran güçleri arasında enerji sahaları üzerinde mücadele devam ediyor. İran güçleri, Deyrizor'da terör örgütü PYD/PKK’nın işgalindeki enerji sahalarına ilerlemek istedi ancak ABD’nin hava saldırısı üzerine geri çekildi

27 Şubat 2018 Salı 18:35
Suriye’de enerji mücadelesi kızışıyor

Suriye'de ABD ile İran arasında enerji mücadelesi yaşanıyor. Mücadele özellikle Deyrizor'da yoğunlaşmış durumda. Şubat ayının başında İran güçleri, enerji zengini Deyrizor ilinde PYD/PKK'nın işgalindeki petrol ve gaz sahalarını ele geçirmek için saldırı düzenlemiş, ABD yoğun bombardımanla karşılık vermişti.

İran güçleri ve PYD/PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor. İran güçleri, geçtiğimiz hafta PYD/PKK'nın işgalindeki Salihiye bölgesine yığınak yaptı ve Koniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlemeye başladı.

İran güçleri, Koniko güzergahındaki Cedide Akidat ve Cedide Bakkara bölgesinde ilerleyerek, 22 noktayı ele geçirdi. Bunu takiben ABD savaş uçakları İran güçlerini ve Salihiye'deki yığınaklarını vurdu. Bunun üzerine İran güçleri, ele geçirdikleri tüm noktalardan geri çekildi. 

Deyrizor petrol diyarı
Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, Beşşar Esad güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu, 23 Eylül 2017'de ele geçiren örgüt, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti. Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi ve güneyinde dar bir alana DEAŞ hakim. 
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SuriyeEnerjiMücadeleABDPydPKKİran
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