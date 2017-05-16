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Suriye’de ilaç sektörü de harap

Batılı ülkelerin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar, hayati öneme sahip ilaç sektörünü de kapsıyor

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Suriye’de ilaç sektörü de harap

Batılı firmaların ürettiği ilaçların ve pahalı Avrupa menşeli aparatların yedek parçalarının ülkeye sokulmasına izin verilmiyor. Kriz öncesine kadar ülkenin ilaç ihtiyacının yüzde 95'ini karşılayan Suriye'deki ilaç fabrikaları, bugün ise ihtiyacın yarısına bile cevap veremiyor. Zira birçok fabrika ya yıkıldı veya militanların kontrolüne geçti, çok sayıda uzman ülkeyi terk etti. Halep kentinin Şeyh Nacar Mahallesi'nde bulunan ilaç fabrikası, militanların bölgeden temizlenmesinden sonra yeniden faaliyete başladı. Ancak teröristlerin eylemleri de, ilaç üretimine büyük bir darbe indirdi. Halep'teki fabrikanın üretim müdürü Mahmud Ebu Abed, "Batılı ülkelerin yaptırımları, Suriye ilaç sektörünün neredeyse tamamını yok etti. Bu ülkelerden ilaç veya üretim için malzeme satın alamıyoruz. Şu anda sadece Rusya, Çin, İran ve birkaç ülkeden ithalat yapıyoruz" dedi. Halep'te bir üniversitenin eczacılık fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Muhammed Ebu Raşid, "Moleküler biyoloji laboratuvarında araştırmalar yapıyoruz. Kanser ilacı üzerinde çalışıyoruz. Bu ilacın bileşenlerinin tamamına yakını bitki özlü… Bunlar, Suriye'de yetişen bitkilerden elde edildi" dedi. DIŞ HABERLER SERVİSİ

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