Suriye’deki savaşı özetledi

Cumhurbaşkanı Beşşar Esad; Birleşik Rusya Federal Cemiyetinin Duma Meclisi Başkan Yardımcısı Vladimir Vasilyev başkanlığında Rus ve Avrupalı parlamenterlerden oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede Suriye’de son gelişmelere ışık tutan el Esad; Suriye ve halkına yönelik muhtelif yönlü evrensel savaşın devam etmesi gölgesinde Suriye ve halkının durumuna ilişkin konuk heyet üyelerinin sorularına cevap verdi. Esad Suriye’de yaşananların; Rusya ve Çin başta olmak üzere uluslar arası kanunları savunan devletler ile Suriye’de terörü destekleyip Suriye’nin içişlerine müdahale ederek bu uluslar arası kanunları ihlal eden devletler arasında bir çatışma olduğunu ifade etti.

Suriye’nin yaşadığı krizi iki temel eksende çözme çabalarını sürdürme kararlılığında olduğuna vurgu yapan el Esad; ilk eksenin terörle mücadele, ikincisinin ise siyasi süreç olduğunun altını çizdi. El Esad; silahlarını bırakma ve anayasaya bağlı kalmaları koşuluyla istisnasız herkesle diyaloga açık olduğunu vurguladı.

Ulusal uzlaşma sürecinin Suriye halkının büyük desteğini aldığına işaret eden el Esad; uzlaşma çabalarının birçok bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayıp önemli başarılar kaydettiğine dikkat çekti.

El Esad halkın desteği olmaksızın bu uzlaşma çabalarının söz konusu başarıları kaydetmesi ya da devam etmesinin mümkün olmadığına işaret etti.

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