Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116553
ALTIN
163.327
DOLAR
3.7467
STERLİN
5.2661
EURO
4.6652

Suriyeli Kürt siyasetçiye PYD/PKK'dan Tehdit

Suriye Kürt Gelecek Hareketi Başkanı Siamend Hajo, İstanbul'da düzenlenen "PKK-YPG'nin Suriye yapılanması" konulu panele katılmadan önce PYD/PKK çevrelerinden saldırıya uğradığını ve ihanetle suçlandığını bildirdi

16 Şubat 2018 Cuma 12:57
Suriyeli Kürt siyasetçiye PYD/PKK'dan Tehdit

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından 14 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen "PKK-YPG'nin Suriye yapılanması" konulu panele katılan Suriye Kürt Gelecek Hareketi Başkanı Siamend Hajo, tehdit edildi.

PYD baskısı altında olduğu belirtilen Kürt Ulusal Konseyi ile Hajo aşiretinden 3 kişi, ayrı ayrı açıklamalar yayımlayarak, Siamend Hajo'nun panele katılmasını eleştirdi.

Kürt Ulusal Konseyi'nin açıklamasında, Hajo'nun konsey bünyesindeki Suriye Kürt Gelecek Hareketi'ndeki üyeliğinin dondurulduğu bildirilirken, aşiretten bazı kişilerin açıklamasında Hajo "hain" ilan edildi, artık aşiretten olmadığı ve sorumluluğunun da kendisinde bulunduğu aktarıldı.

Bu faaliyetlerin Kürt halkının yararına olduğunu düşünen Hajo ise tüm tehditlere ve eleştirilere rağmen panele katılmaktan vazgeçmedi.

'PYD de terör örgütü listesinde yer almalı'

Siamend Hajo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, panel için davet aldıktan sonra sosyal medya üzerinden, PYD/PKK çevrelerinden saldırıya uğradığını ve ihanetle suçlandığını belirtti.

Hajo, şunları kaydetti: "Türkiye ile bizim uzun bir sınırımız var. Afrin operasyonuna rağmen ilişkimiz devam edecek. Çünkü biz parti olarak Türkiye gibi büyük bir devlete düşmanlık besleyemeyiz. Kürt Ulusal Konseyi içerisindeki bir kesim PYD/PKK ile yakınlaşmak istiyor. Bir süre önce yanlış bir üslupla bir açıklama yaptılar. Belli ki meclisin içerisinde PKK ve PYD ile yakınlaşmak isteyen grup ön plana çıktı. Her zaman PKK ve PYD'ye eleştiriler yönelttiğim için paneli benden kurtulmak için bir fırsat olarak gördüler. Ayrıca benim partimden bir kısım kişiler de PKK ve PYD ile yakınlaşmak istedikleri için aramızda ihtilaf çıktı. Halbuki PKK terör örgütü listesinde yer alan bir yapı. PKK gibi PYD'yi de o listeye koymamız lazım."

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyePKKPydTerörSiamend Hajo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze'nin yüzde 80'i fakir
Gazze'nin yüzde 80'i fakir
Okula saldırı: en az 17 ölü
Okula saldırı: en az 17 ölü
Ulusal felaket ilan edildi
Ulusal felaket ilan edildi
Silahlar Komşu'yu korkuttu!
Silahlar Komşu'yu korkuttu!
KKTC'de koalisyon güvenoyu aldı
KKTC'de koalisyon güvenoyu aldı
Savaşların en büyük mağduru çocuklar
Savaşların en büyük mağduru çocuklar
Macron'dan 'Suriye'yi vuracağız' açıklaması
Macron'dan 'Suriye'yi vuracağız' açıklaması
Rusya'dan Bloomberg'e yalanlama
Rusya'dan Bloomberg'e yalanlama
AB'ye Suriye eleştirisi
AB'ye Suriye eleştirisi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim