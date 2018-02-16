Suriyeli Kürt siyasetçiye PYD/PKK'dan Tehdit

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından 14 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen "PKK-YPG'nin Suriye yapılanması" konulu panele katılan Suriye Kürt Gelecek Hareketi Başkanı Siamend Hajo, tehdit edildi.

PYD baskısı altında olduğu belirtilen Kürt Ulusal Konseyi ile Hajo aşiretinden 3 kişi, ayrı ayrı açıklamalar yayımlayarak, Siamend Hajo'nun panele katılmasını eleştirdi.

Kürt Ulusal Konseyi'nin açıklamasında, Hajo'nun konsey bünyesindeki Suriye Kürt Gelecek Hareketi'ndeki üyeliğinin dondurulduğu bildirilirken, aşiretten bazı kişilerin açıklamasında Hajo "hain" ilan edildi, artık aşiretten olmadığı ve sorumluluğunun da kendisinde bulunduğu aktarıldı.

Bu faaliyetlerin Kürt halkının yararına olduğunu düşünen Hajo ise tüm tehditlere ve eleştirilere rağmen panele katılmaktan vazgeçmedi.

'PYD de terör örgütü listesinde yer almalı'

Siamend Hajo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, panel için davet aldıktan sonra sosyal medya üzerinden, PYD/PKK çevrelerinden saldırıya uğradığını ve ihanetle suçlandığını belirtti.

Hajo, şunları kaydetti: "Türkiye ile bizim uzun bir sınırımız var. Afrin operasyonuna rağmen ilişkimiz devam edecek. Çünkü biz parti olarak Türkiye gibi büyük bir devlete düşmanlık besleyemeyiz. Kürt Ulusal Konseyi içerisindeki bir kesim PYD/PKK ile yakınlaşmak istiyor. Bir süre önce yanlış bir üslupla bir açıklama yaptılar. Belli ki meclisin içerisinde PKK ve PYD ile yakınlaşmak isteyen grup ön plana çıktı. Her zaman PKK ve PYD'ye eleştiriler yönelttiğim için paneli benden kurtulmak için bir fırsat olarak gördüler. Ayrıca benim partimden bir kısım kişiler de PKK ve PYD ile yakınlaşmak istedikleri için aramızda ihtilaf çıktı. Halbuki PKK terör örgütü listesinde yer alan bir yapı. PKK gibi PYD'yi de o listeye koymamız lazım."

AA